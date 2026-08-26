Тарифные войны Канады и США могут длиться в течение трех лет, пока американский президент Дональд Трамп находится у власти, однако все это время «больнее» будет Канаде. Об этом НСН рассказал политолог-американист Константин Блохин.

Канада вводит ответные пошлины до 50% на товары из США, сообщает Reuters. Как отметил министр финансов страны Франсуа-Филипп Шампань, пошлины будут варьироваться от 15% до 50%, ими обложат около 700 категорий американских товаров общей стоимостью $27,6 млрд. В список вошли мебель, одежда, сталь, алюминий, бытовая техника, продукты, электроника. Меры вводятся в ответ на новые американские пошлины. Блохин раскрыл, кому экономически от этого будет хуже.

«Априори это будет больнее для Канады, потому что всё‑таки здесь разные весовые категории. Американская экономика — главная, а канадская, я даже не знаю, входит ли в десятку. Могут ли тарифные войны между ними длиться вечно? Я думаю, так или иначе Канада в итоге будет бить по тормозам, понимая, что Трамп всё‑таки временно у власти. Эскалировать до предела канадцы точно не будут, так как там есть взаимозависимость экономик, ведь главным партнёром являются США. Однако Канада точно будет пытаться жёстко отстаивать свои интересы», — рассказал он.