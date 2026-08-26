«Дадут по тормозам»: Что ждет Канаду в тарифном противостоянии с США
Константин Блохин раскрыл НСН, что Канада не пойдет по пути предельного эскалирования пошлинами с Дональдом Трампом, и в конце концов «даст по тормозам».
Тарифные войны Канады и США могут длиться в течение трех лет, пока американский президент Дональд Трамп находится у власти, однако все это время «больнее» будет Канаде. Об этом НСН рассказал политолог-американист Константин Блохин.
Канада вводит ответные пошлины до 50% на товары из США, сообщает Reuters. Как отметил министр финансов страны Франсуа-Филипп Шампань, пошлины будут варьироваться от 15% до 50%, ими обложат около 700 категорий американских товаров общей стоимостью $27,6 млрд. В список вошли мебель, одежда, сталь, алюминий, бытовая техника, продукты, электроника. Меры вводятся в ответ на новые американские пошлины. Блохин раскрыл, кому экономически от этого будет хуже.
«Априори это будет больнее для Канады, потому что всё‑таки здесь разные весовые категории. Американская экономика — главная, а канадская, я даже не знаю, входит ли в десятку. Могут ли тарифные войны между ними длиться вечно? Я думаю, так или иначе Канада в итоге будет бить по тормозам, понимая, что Трамп всё‑таки временно у власти. Эскалировать до предела канадцы точно не будут, так как там есть взаимозависимость экономик, ведь главным партнёром являются США. Однако Канада точно будет пытаться жёстко отстаивать свои интересы», — рассказал он.
Также политолог предположил, как долго могут продлиться эти тарифные войны.
«Я думаю, что это может длиться в течение трёх лет, пока Трамп у власти. Проблема возникла сугубо при трамповской администрации. Но все, не только канадцы, знают, что Трампу нужно угождать, создать иллюзию победы, показать, что он главный хозяин. Поэтому, если Канада как‑то захочет выйти из этого конфликта, то временно потерпеть она сможет. Такую же логику взяли и европейцы», — подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что США повысят пошлины на авто, автозапчасти и сталь из Канады на 50%. В своей соцсети Truth Social он написал, что тарифы будут повышены с 1 января 2027 года. По его словам, решение принято в связи с тем, что Канада «много лет обдирает США», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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