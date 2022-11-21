«Пакистан и Алжир»: Названы основные покупатели российского зерна
Из-за сокращения Турцией и Ираном закупки зерновых Россия была вынуждена искать новые каналы сбыта, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Турция и Иран резко сократили закупки российского зерна в этом сезоне, вместо них Россия нашла каналы сбыта в лице Саудовской Аравии, Пакистана и Алжира, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«У нас довольно динамично ведет себя спрос, он динамично меняется. Мы столкнулись с тем, что Турция и Иран, которые были лидерами прошлого сезона по закупкам российских зерновых товаров, резко сократили закупки. В Иране поменялись условия конвертации национальной валюты, это привело к таким изменениям. А Турция прекратила закупать в России по причине реализации зерновой сделки с Украиной и переключилась на украинские ресурсы. Теперь мы наблюдаем возврат Турции, но в период с начала сезона мы вынуждены были активно искать каналы сбыта и нашли. Этими каналами оказались растущие объемы по закупкам со стороны Саудовской Аравии, Пакистана, Алжира», - сказал Злочевский.
Ранее Аркадий Злочевский сообщил, что урожай зерновых в этом году стал рекордным для России, однако такая тенденция сказалась на рыночной обстановке и продавила цены вниз.
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