Глава Зернового союза заявил о рекордном урожае в 2022 году

«Нам катастрофически везло с погодой в этом сезоне. Мы получаем рекорд, и не по одной позиции, а по нескольким сразу в этом году. Это очень сильно сказалось на рыночной обстановке и продавило цены вниз. Цены очень низкие, особенно в Поволжье, на Урале и в Сибири. По некоторым позициям они опустились ниже себестоимости, это довольно болезненный процесс для крестьянской экономики. Многие крестьяне нуждаются в деньгах. Идет падение технологического уровня, подготовка к озимому севу уже показала, что не хватает денег в крестьянских карманах для того, чтобы выполнить планы по посевам и заложить достойный урожай на будущий год», - сказал Злочевский

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство ожидает рекордного урожая зерновых, свыше 150 млн тонн. Она отметила, что уже собрано 152 млн тонн зерна. По данным Минсельхоза, на 9 ноября зерновые были убраны с 95% площадей.

