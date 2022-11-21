Глава Зернового союза заявил о рекордном урожае в 2022 году
Из-за рекордного урожая цены на зерно особенно низкие в Поволжье, Сибири и на Урале, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Урожай зерновых в этом году стал рекордным для России, однако такая тенденция сказалась на рыночной обстановке и продавила цены вниз, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Нам катастрофически везло с погодой в этом сезоне. Мы получаем рекорд, и не по одной позиции, а по нескольким сразу в этом году. Это очень сильно сказалось на рыночной обстановке и продавило цены вниз. Цены очень низкие, особенно в Поволжье, на Урале и в Сибири. По некоторым позициям они опустились ниже себестоимости, это довольно болезненный процесс для крестьянской экономики. Многие крестьяне нуждаются в деньгах. Идет падение технологического уровня, подготовка к озимому севу уже показала, что не хватает денег в крестьянских карманах для того, чтобы выполнить планы по посевам и заложить достойный урожай на будущий год», - сказал Злочевский
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство ожидает рекордного урожая зерновых, свыше 150 млн тонн. Она отметила, что уже собрано 152 млн тонн зерна. По данным Минсельхоза, на 9 ноября зерновые были убраны с 95% площадей.
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