В Зерновом союзе назвали минимальный показатель экспорта зерна

Экономика продаж зерна у российских крестьян выглядит плачевно, отметил в эфире НСН глава союза Аркадий Злочевский. 

Россия должна экспортировать минимум 60 миллионов тонн зерна, это излишки, которые продавливают рынок, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«Нужно экспортировать минимум 60 миллионов тонн зерна. Это излишки, которые продавливают рынок. Вся эта ситуация складывается исходя из экономики продаж у крестьян, а она сегодня выглядит плачевно. Минфин выдавал свои оценки по экономике, у них все было хорошо с аграрной экономикой: прекрасная рентабельность, все великолепно. Они же считают по данным Росстата, сделанным в 2021 году. Я очень удивился. А ситуация плачевная», - сказал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский сообщил, что урожай зерновых в этом году стал рекордным для России, однако такая тенденция сказалась на рыночной обстановке и продавила цены вниз.

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Фото: marinetraffic.com
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