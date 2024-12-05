Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию

По ее словам, если не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию в стране и снизить ставку, то это будет означать неспособность властей «обуздать инфляцию», что в свою очередь приведет к её ускорению и к ослаблению курса.

Набиуллина отметила, что в такой ситуации больше всего проиграют россияне.

Ранее в администрации президента назвали последствия высокой ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

