Набиуллина считает, что снижение ключевой ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию

Снижение ключевой ставки Центробанка России может быть воспринято как «неспособность обуздать инфляцию», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

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По ее словам, если не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию в стране и снизить ставку, то это будет означать неспособность властей «обуздать инфляцию», что в свою очередь приведет к её ускорению и к ослаблению курса.

Набиуллина отметила, что в такой ситуации больше всего проиграют россияне.

Ранее в администрации президента назвали последствия высокой ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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