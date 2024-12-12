«Глупость или лицемерие!»: Экс-глава ЦБ после призывов уволить Набиуллину вспомнил 1998-й

Сергей Дубинин заявил НСН, что у депутатов есть определенный инструментарий, но сегодня нет единого мнения по поводу возможной отставки главы ЦБ.

Депутаты, которые намекают на отставку главы ЦБ, либо не понимают причины экономического кризиса в стране, либо лицемерят, обвиняя во всем Эльвиру Набиуллину, заявил НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о праве группы депутатов направлять обращение к президенту РФ о возможном снятии с должности председателя Центрального банка РФ. Дубинин отметил, что решение в итоге принимает глава государства.

Ядерная политика и «торможение»: Депутаты Госдумы хотят отставки Набиуллиной
«Я прекрасно понимаю, что решение, в конечном счете, всегда принимает президент, транслируется это через его Администрацию. Могу рассказать из собственного опыта. В октябре 1998 года поступил звонок руководителя президентской администрации Юмашева Сергею Дубинину с предложением подать в отставку. На что я ответил, что понимаю, что это неизбежно, но вопрос в том, что я не являюсь единственным ответственным. Бюджет был дырявым, все, что делал ЦБ, это была реакция на эту ситуацию. Сегодня абсолютно аналогичная ситуация, даже более откровенная, потому что все знают, откуда у нас идет высокая инфляция. Поэтому критика в адрес Набиуллиной выглядит либо глупостью, либо лицемерием. Никакого смысла это все не имеет», - отметил он.

По его словам, у депутатов есть определенный инструментарий, но сегодня нет единого мнения по поводу возможной отставки главы ЦБ.

«Теоретически у Госдумы есть такая возможность, пусть принимают соответствующие резолюции. Если это будет единогласное движение общества, а депутаты это отразят в документах, Администрация президента над этим задумается. Но есть и другие мнения, кроме мнения Миронова, о том, кого надо менять в этой обстановке. Так или иначе, эта должность проходит утверждение в Госдуме. Меня попросили в 1995 году стать кандидатом на эту должность после того, как Дума проголосовала против кандидатуры Татьяны Парамоновой. Поэтому определенный инструментарий у Госдумы есть», - добавил собеседник НСН.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина повышением ключевой ставки тормозит экономику страны, а не инфляцию, заявил ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаГосдумаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры