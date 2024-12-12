«Глупость или лицемерие!»: Экс-глава ЦБ после призывов уволить Набиуллину вспомнил 1998-й

Депутаты, которые намекают на отставку главы ЦБ, либо не понимают причины экономического кризиса в стране, либо лицемерят, обвиняя во всем Эльвиру Набиуллину, заявил НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о праве группы депутатов направлять обращение к президенту РФ о возможном снятии с должности председателя Центрального банка РФ. Дубинин отметил, что решение в итоге принимает глава государства.