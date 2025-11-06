«Отстаем по экспорту»: Злочевский объяснил падение цен на зерно в России
По темпам экспорта зерна Россия отстает от прошлогодних показателей, это повлекло за собой падение цен на зерно до минимальных значений, сказал НСН Аркадий Злочевский.
В целом урожай зерна в России в этом году можно назвать высоким, однако темпы экспорта зерна на 7 млн тонн отстают от прошлогодних показателей. Это повлекло за собой падение до минимальных показателей стоимости зерна на рынке, заявил НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Согласно подсчетам Минсельхоза, в России собрано более 135 млн тонн зерна в бункерном весе — почти на 9 млн тонн больше, чем годом ранее. По отдельным категориям, таким, как пшеница и ячмень, также виден рост, а уборка кукурузы, риса и гречихи также находится в завершающей стадии. По словам Злочевского, сезон в целом можно назвать удачным, однако темпы экспорта существенно отстают от прошлогодних показателей.
«Сезон был в целом удачным, но экспорт пшеницы отстает от прошлого сезона, хоть и темпы вывоза чуть-чуть подросли. Отставание по сравнению с прошлым годом составляет 7 млн тонн. Идет отставание и по другим культурам — ячменю, кукурузе, нуту, гороху. Отставание экспорта обеспечивает давление на внутренний рынок, цены падают — уже сейчас они ниже плинтуса», — подытожил он.
Ранее Злочевский заявил, что в этом году конкуренты России по производству пшеницы собрали большой урожай, что влияет на цены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили, что зарплата за домашний труд приведет к ссорам и разводам
- Трамп и ОПЕК: С чем связано падение нефтегазовых доходов России
- Экс-президент «Локомотива» поспорил с Дегтяревым из-за Fan ID
- Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области
- «Отстаем по экспорту»: Злочевский объяснил падение цен на зерно в России
- Волынец призвала повышать выплаты неработающим родителям
- Риелтор рассказал, кому из россиян одобрят ипотеку
- Останина раскритиковала инициативу о выплатах несовершеннолетним мамам
- До Рождества: Что вынудит Трампа закончить шатдаун
- Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru