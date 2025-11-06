В целом урожай зерна в России в этом году можно назвать высоким, однако темпы экспорта зерна на 7 млн тонн отстают от прошлогодних показателей. Это повлекло за собой падение до минимальных показателей стоимости зерна на рынке, заявил НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Согласно подсчетам Минсельхоза, в России собрано более 135 млн тонн зерна в бункерном весе — почти на 9 млн тонн больше, чем годом ранее. По отдельным категориям, таким, как пшеница и ячмень, также виден рост, а уборка кукурузы, риса и гречихи также находится в завершающей стадии. По словам Злочевского, сезон в целом можно назвать удачным, однако темпы экспорта существенно отстают от прошлогодних показателей.