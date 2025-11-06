«Отстаем по экспорту»: Злочевский объяснил падение цен на зерно в России

По темпам экспорта зерна Россия отстает от прошлогодних показателей, это повлекло за собой падение цен на зерно до минимальных значений, сказал НСН Аркадий Злочевский.

В целом урожай зерна в России в этом году можно назвать высоким, однако темпы экспорта зерна на 7 млн тонн отстают от прошлогодних показателей. Это повлекло за собой падение до минимальных показателей стоимости зерна на рынке, заявил НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Согласно подсчетам Минсельхоза, в России собрано более 135 млн тонн зерна в бункерном весе — почти на 9 млн тонн больше, чем годом ранее. По отдельным категориям, таким, как пшеница и ячмень, также виден рост, а уборка кукурузы, риса и гречихи также находится в завершающей стадии. По словам Злочевского, сезон в целом можно назвать удачным, однако темпы экспорта существенно отстают от прошлогодних показателей.

«Сезон был в целом удачным, но экспорт пшеницы отстает от прошлого сезона, хоть и темпы вывоза чуть-чуть подросли. Отставание по сравнению с прошлым годом составляет 7 млн тонн. Идет отставание и по другим культурам — ячменю, кукурузе, нуту, гороху. Отставание экспорта обеспечивает давление на внутренний рынок, цены падают — уже сейчас они ниже плинтуса», — подытожил он.

Ранее Злочевский заявил, что в этом году конкуренты России по производству пшеницы собрали большой урожай, что влияет на цены.

ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
