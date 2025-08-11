Кубанские фермеры рассказали, как аномальная засуха ударила по урожаю
Засуха, с которой столкнулись южные регионы России, отразится на урожае подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы, заявил НСН Александр Шипулин.
Беспрецедентная засуха, которая в 2025 году наблюдается в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, губительна не только для отдельных культур, но и малых фермерских хозяйств, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин.
Подсолнечное масло может подорожать с осени на 15-30% на фоне экстремальной засухи в южных регионах России, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка». Уточняется, что на данный момент поставщики предлагают масло оптом от 108 до 120 рублей за литр, за год продукт уже подорожал почти на 20%. Шипулин подчеркнул, что засуха навредит не только урожаю подсолнечника.
«В зоне риска также кукуруза и сахарная свекла. Засуха достаточно серьезная, раньше такой никогда не было. Никто из старожилов не помнит, чтобы в течение двух лет было так, как сейчас. В прошлый год мы как-то проскочили, этот год вообще аномальный, осадков очень мало. Край у нас большой, есть разные зоны, в Курганинский район Краснодарского края, слава Богу, дожди приходили вовремя, поэтому там урожай подсолнечника и кукурузы будет хороший», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, текущая ситуация в первую очередь ударит по малым фермерским хозяйствам.
«В целом ситуация очень серьезная в первую очередь для малых фермерских хозяйств, которые не защищены ничем, и с этой бедой остаются один на один. Мы сейчас в Краснодарском крае будем обсуждать эти вопросы. Губернатор Краснодарского края идет нам на встречу. Сейчас Минсельхоз Краснодарского края проводит встречи с пострадавшими фермерами, но не все зависит только от края, многое и от федерации. Будем надеяться, что власти помогут нам в этой ситуации. Важно отметить, что не фермер определяет цены на рынке, их определяют те, кто торгует. В первую очередь перекупщики, переработчики. Фермер сам попадает в зависимость от них. Поэтому именно он страдает первым, потом уже все остальные», - пояснил Шипулин.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил «Радиоточке НСН», что самая тяжелая ситуация с урожаем зерна - в Ростовской области, однако даже в случае дефицита каких-то культур объема зерна хватит на внутреннее снабжение.
