«Россия — не Европа»: Профсоюз отказался считать мигрантов бездельниками
Трудовые мигранты лишены поддержки от государства, поэтому у них нет возможности бездельничать в России, сказал НСН Ренат Каримов.
В Европе или США государство дает приезжим пособие и жилье, в России же такой практики нет, поэтому мигранты не могут себе позволить сидеть без работы. Об этом НСН заявил глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
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Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов отметил серьезный рост преступности среди мигрантов и недостаточный контроль за пребывающими гражданами, которые, по его мнению, бездельничают после получения патента и не собираются работать. Каримов категорически не согласился с тем, что у мигрантов есть возможность бездельничать в России.
«Люди специально приезжают в Россию для того, чтобы зарабатывать деньги для себя и для своих семей. Бездельничать можно в Европе или США, где государство дает пособие и жилье, а гуманитарные организации обеспечивают одеждой. В России же для трудовых мигрантов не предусмотрено никаких поблажек. Они вынуждены сами платить за проезд, за квартиру, за еду, сами платят 16 тысяч рублей за патент. Они не получают ни копейки помощи от государства. Поэтому утверждение Миронова, что мигранты бездельничают, пусть останется на его совести», — сказал Каримов.
Ранее Каримов заявил, что введение визового режима со странами Средней Азии поможет защитить права трудовых мигрантов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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