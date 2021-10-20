«Отдых или разорение?» Россия ждет решения Путина по «длинным» выходным
Кремль не собирается вводить локдаун, Москва ограничилась скромными мерами, однако бизнес бьет тревогу из-за перспективы лишнего отдыха.
Президент России Владимир Путин рассмотрит в среду предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.
Соответствующее предложение, сделанное на волне рекордов заболеваемости и смертности от COVID-19, уже одобрил премьер Михаил Мишустин. При этом врачи не уверены в эффективности этой меры, а представители бизнеса и концертной индустрии, и вовсе видят в «длинных выходных» новый серьезный удар с весьма печальными последствиями.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 19 ноября, что заболеваемость коронавирусом увеличивается в 79 регионах России из 85, и только в шести остается относительно стабильной. Кроме того, во вторник был обновлен суточный антирекорд по смертности от коронавируса, который унес жизни 1015 человек.
ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ?
Тем не менее, позиция Кремля по вопросу возможного введения локдауна известна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это - абсолютно нежелательный сценарий развития событий. По его словам, нужны точечные меры по противодействию вирусу, поскольку в этом плане уже наработана конкретная методика.
Он также отметил, что каждый регион уполномочен принимать свое конкретное решение, исходя из эпидемиологической обстановки.
Не дожидаясь решения президента по «длинным» выходным», свои меры приняла 19 октября Москва. Мэр столицы Сергей Собянин объявил во вторник об ужесточении ограничений с 25 октября до 25 февраля, которые, правда, коснутся большей часть пожилых людей старше 60 лет и непривившихся работников. Пока обошлось без введения QR-кодов.
Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение Собянина.
«Сергей Собянин проявляет здравый смысл – не выплёскивает с водой ребёнка. Вопрос возможного повторного введения QR-кодов в Москве увязан с сохранением малого и среднего бизнеса. У нас и так позакрывалась куча кафе и ресторанов в самый тяжёлый момент пандемии», - сказал Калачев, высказав мнение, что введение QR-кодов в ряде регионов - это всего лишь желание губернаторов показать, что они не бездействуют.
Адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова также говорила НСН, что в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун, а запреты в регионах являются провинциальным «рвением» и желанием выделиться.
МОЯ ПРЕЛЕСТЬ
Со своей стороны, врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал длинные выходные «первой ласточкой», после которой будут «все те прелести, на которые мы ругались в первую волну».
При этом он назвал QR-коды и ПЦР-тесты «дырявым ситом», а новые меры счел неэффективными.
«Другой вопрос, поможет ли это. Да нет, конечно. Сейчас пойдет вверх. Когда пойдет вниз? Отсчитывайте три месяца – к Новому году будет внизу. А еще через три месяца, в конце марта опять пойдет вверх, так коронавирус течет», - пояснил он.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сказал НСН, что QR-коды и нерабочие дни могут дать кратковременный эффект и предотвратить коллапс системы здравоохранения, хоть и не решат проблему кардинально.
А политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» указал, что россияне перестали понимать логику «половинчатых мер» властей и недовольны происходящим.
ЗВЕЗДЫ В УНИТАЗЕ
Об отсутствии логики говорят и представители ресторанного бизнеса, не скрывающие эмоций.
«Сложно найти больше одного слова, тем более литературного. Готовиться надо к тому, что и дальше пойдет разорение. У нас и так количество банкротств физических лиц перевалило за 400 тысяч, близится к 500 тысячам. Готовиться следует к тому, что пострадает до 90% предприятий малого бизнеса, до 50% среднего и до 25% крупного бизнеса», - сказал НСН предприниматель Дмитрий Потапенко, комментируя идею с длинными выходными.
Он предположил, что недавно полученные московскими ресторанами мишленовские звезды «можно будет спустить в унитаз».
«Что касается QR-кодов, то я вообще считаю, что фитнес-залы, ресторанный бизнес трогать бессмысленно, потому что максимальная концентрация граждан наблюдается в общественном транспорте, в автобусах и трамваях», - добавил Потапенко.
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сказал ТАСС, что в случае введения длинных выходных бизнес будет вынужден просить компенсацию из федерального бюджета, поскольку целые отрасли, «не успев оправиться от падения спроса, начнут нести новые потери».
Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева сказала ТАСС, что незапланированные каникулы станут «серьезным ударом для отрасли» и усугубят ситуацию в регионах, где уже введены QR-коды.
Подытожил картину музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл, посетовавший в эфире НСН, что концертную индустрию по-прежнему кидают в «раскаленную печь ограничений».
«Не сомневаюсь, что это предложение будет одобрено и принято, и мы вместе с вами всю нерабочую неделю будем дружно противостоять коронавирусу. Но это, конечно, такой очередной тревожный звоночек для концертной индустрии, которую по-прежнему без устали кидают в раскаленную печь ограничений. Очень ждем, когда все это закончится», - признался Маршалл.
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