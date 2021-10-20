«Отдых или разорение?» Россия ждет решения Путина по «длинным» выходным

ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ?

Тем не менее, позиция Кремля по вопросу возможного введения локдауна известна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это - абсолютно нежелательный сценарий развития событий. По его словам, нужны точечные меры по противодействию вирусу, поскольку в этом плане уже наработана конкретная методика.

Он также отметил, что каждый регион уполномочен принимать свое конкретное решение, исходя из эпидемиологической обстановки.

Не дожидаясь решения президента по «длинным» выходным», свои меры приняла 19 октября Москва. Мэр столицы Сергей Собянин объявил во вторник об ужесточении ограничений с 25 октября до 25 февраля, которые, правда, коснутся большей часть пожилых людей старше 60 лет и непривившихся работников. Пока обошлось без введения QR-кодов.

Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение Собянина.

«Сергей Собянин проявляет здравый смысл – не выплёскивает с водой ребёнка. Вопрос возможного повторного введения QR-кодов в Москве увязан с сохранением малого и среднего бизнеса. У нас и так позакрывалась куча кафе и ресторанов в самый тяжёлый момент пандемии», - сказал Калачев, высказав мнение, что введение QR-кодов в ряде регионов - это всего лишь желание губернаторов показать, что они не бездействуют.

Адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова также говорила НСН, что в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун, а запреты в регионах являются провинциальным «рвением» и желанием выделиться.