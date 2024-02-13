«Отпуск, телефон и ремонт»: На что россияне берут нецелевые кредиты
Сегодня в банк за потребкредитом обращаются россияне в возрасте от 20 до 50 лет, отметил в эфире НСН Сергей Крылов.
Россияне берут нецелевые потребительские кредиты в основном на отпуск, покупку телефона, ремонт и на базовые жизненные потребности, рассказал генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН.
Ранее заместитель президента – председателя правления «Почта Банка» Алексей Охорзин заявил «Газете.Ru», что в январе 2024 года был зафиксирован рекорд по количеству заявок на нецелевые потребкредиты за последние пять лет. По его словам, несмотря на меры Центробанка по охлаждению рынка, спрос на кредиты остается высоким. Крылов отметил, что чаще всего россияне берут кредиты для того, чтобы закрыть свои базовые потребности.
«Как правило, кредиты берут на жизнь: у кого-то просто не хватает денег... Берут кредит, рассчитывают в будущем найти работу и рассчитаться. Пункт два – это покупка телефонов, компьютеров. Это то, что, как нам кажется, с точки зрения маркетинга выделяет нас из серой массы. Третья часть – это отпуска. Четвертое – это люди, которые, например, приобретают в СНТ участки, им нужно быстро построиться, купить бытовку, чтобы обжиться. Сегодня кредиты берут начиная с 20 лет. У каждого подростка сегодня в 19-20 лет по три-четыре карты разных банков. Если мы говорим про карточные кредиты, то начиная с 20 лет до 50 лет точно. И мужчины, и женщины берут кредиты, сейчас все смешалось», - сказал Крылов.
Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь 2023 года, финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Уточняется, что это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой, передает «Радиоточка НСН».
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