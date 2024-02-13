«Отпуск, телефон и ремонт»: На что россияне берут нецелевые кредиты

«Как правило, кредиты берут на жизнь: у кого-то просто не хватает денег... Берут кредит, рассчитывают в будущем найти работу и рассчитаться. Пункт два – это покупка телефонов, компьютеров. Это то, что, как нам кажется, с точки зрения маркетинга выделяет нас из серой массы. Третья часть – это отпуска. Четвертое – это люди, которые, например, приобретают в СНТ участки, им нужно быстро построиться, купить бытовку, чтобы обжиться. Сегодня кредиты берут начиная с 20 лет. У каждого подростка сегодня в 19-20 лет по три-четыре карты разных банков. Если мы говорим про карточные кредиты, то начиная с 20 лет до 50 лет точно. И мужчины, и женщины берут кредиты, сейчас все смешалось», - сказал Крылов.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь 2023 года, финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Уточняется, что это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой, передает «Радиоточка НСН».

