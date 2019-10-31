Новости за ночь: Нацпроекты не спасут российскую экономику
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
Нацпроекты не помогут российской экономике
В британской консалтинговой компании Oxford Economics оценили влияние нацпроектов на экономику России. По данным экспертов, их ежегодный эффект на ВВП страны оставит всего 0,1–0,2 п.п. Более высоких показателей помешает добиться рост ставки НДС, за счёт которого и финансируются нацпроекты.
Правительство определило рост цен на ЖКХ
Российское правительство установило индекса роста цен на ЖКУ в 2020 году. Повышение тарифов ожидается во втором полугодии. Самый большой рост ожидает Чечню (6,5%), Кабардино-Балкарию (5,4%) и Дагестан (5,2%). При этом наименьшее повышение ожидается в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Пермском крае (3%).
В США приняли резолюцию против участия России G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против присутствия России на саммитах G7. В документе уточняется, что представители Москвы не могут участвовать во встречах семёрки, пока Россия не начнёт «уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».
В США раскритиковали китайский политический строй
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что китайцам не нравится их коммунистическая партия и весь текущий политический строй. По его словам, правление одной партии ленинизма – не тот строй, которого хотят мировые демократии. Помпео также подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая враждебна США.
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