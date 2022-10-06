ЕС запретил россиянам криптовалютные услуги и активы

Европейский союз в рамках утверждённого нового пакета антироссийских санкций запретил гражданам РФ владеть криптовалютными кошельками на своей территории. Запрещена любая сумма – до этого было разрешалось держать в таких кошельках до 10 тысяч евро.

Криптовалютные рестрикции включают запрет всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют. Самая крупная по объемам торгов криптобиржа Binance в апреле ввела ограничение на доступ к своим сервисам для жителей России с активами стоимостью более 10 тысяч евро. Таким клиентам оставили доступной только функцию вывода средств. Тогда ограничения были введены в соответствии с пятым пакетом санкционных мер ЕС против РФ.

В сентябре глава правительства Михаил Мишустин поручил к 19 декабря профильным ведомствам и Центробанку согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют, а также по их использованию в международных расчетах.

Создание обеспеченного золотом «крипторубля» о котором задумался ЦБ РФ, не сможет решить проблем отечественной экономики. Такой комментарий ранее дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

