Обвал и «посадки»: Банкротство криптобирж назвали предвестником громких уголовных дел

Криптоиндустрия не рассыплется до основания, но процесс очищения уже запущен, а за ним могут последовать громкие уголовные дела и большие посадки, сказал НСН аналитик Станислав Трещев.


Американские регуляторы не собираются спасать криптоиндустрию, поэтому рынок ждет очищение, огромное количество уголовных дел и большие посадки, заявил учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, юрист Александр Трещёв в беседе с НСН.

«Мюнхгаузен и криптобратаны!»: Закон о майнинге назвали спасением россиян от аферистов

Агентство Bloomberg сообщает, что криптовалютная биржа Genesis испытывает проблемы с ликвидностью после краха криптобиржи FTX и может вскоре объявить о банкротстве. Трещёв уверен, что рынок не рассыплется до основания, но изменятся правила игры.

«Банкротство биржи FTX привело к эффекту карточного домика – рынки посыпались. Есть люди, которые пытаются сдержать ситуацию, чтобы она не была обвальной, но это не меняет сути. Сегодня биткоин упал до двухлетнего минимума. Трейдеры размышляют о судьбе еще одной жертвы последствий краха биржи FTX: сообщается что Genesis Global Capital, некогда могущественная фирма по торговле криптовалютами и кредитованию, ведет переговоры о привлечении нового капитала от 1 миллиарда долларов, чтобы им хватило денег для клиентов», - сказал Трещёв.
«Разумное вложение»: Биткойн назвали основным криптоактивом на фоне обвала

Собеседник НСН отметил, что Genesis принадлежит компании DCG, которая в свою очередь владеет Grayscale Investments, а она управляет крупнейшим биткоин-фондом GBTC. Финансовые трудности у Genesis могут пошатнуть весь рынок.

«Финансовые трудности Genesis могут поставить материнские компании в условия избавления от активов, что повлияет на биткоин-фонд, а затем проблемы перекинутся на рынок биткоинов. Поэтому есть два сюжета развития события: рынок или сожмется, либо придет к полнейшему обвалу. Genesis всячески отрицает подачу на банкротство, но, что-то мне подсказывает, что падение будет продолжаться, и я не вижу дна», - отметил Трещев.

Эксперт полагает, что в скором времени общественность услышит о громких уголовных делах и больших посадках.

«Американские регуляторы не собираются спасать криптоиндустрию и крипторынок. Каждый пытается спастись, но часто конец наступает для всех. Значит ли это, что криптоиндустрия рассыплется до основания? Думаю, этого не случится, но очищение произойдет. Отсутствие должных регуляций и контроля на рынке привели к тому, что большая часть различных проектов осуществляется мошенниками, играющими ключевую роль на этом рынке. Быть может, пришло время огромного количества уголовных дел и больших посадок», - резюмировал Трещев.

Ранее в Госдуму ранее внесли законопроект о майнинге криптовалют и их продаже. Контролировать эту деятельность будет правительство по согласованию с Центробанком, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкротствоКриптовалюта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры