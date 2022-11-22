Обвал и «посадки»: Банкротство криптобирж назвали предвестником громких уголовных дел

Собеседник НСН отметил, что Genesis принадлежит компании DCG, которая в свою очередь владеет Grayscale Investments, а она управляет крупнейшим биткоин-фондом GBTC. Финансовые трудности у Genesis могут пошатнуть весь рынок.

«Финансовые трудности Genesis могут поставить материнские компании в условия избавления от активов, что повлияет на биткоин-фонд, а затем проблемы перекинутся на рынок биткоинов. Поэтому есть два сюжета развития события: рынок или сожмется, либо придет к полнейшему обвалу. Genesis всячески отрицает подачу на банкротство, но, что-то мне подсказывает, что падение будет продолжаться, и я не вижу дна», - отметил Трещев.

Эксперт полагает, что в скором времени общественность услышит о громких уголовных делах и больших посадках.

«Американские регуляторы не собираются спасать криптоиндустрию и крипторынок. Каждый пытается спастись, но часто конец наступает для всех. Значит ли это, что криптоиндустрия рассыплется до основания? Думаю, этого не случится, но очищение произойдет. Отсутствие должных регуляций и контроля на рынке привели к тому, что большая часть различных проектов осуществляется мошенниками, играющими ключевую роль на этом рынке. Быть может, пришло время огромного количества уголовных дел и больших посадок», - резюмировал Трещев.

Ранее в Госдуму ранее внесли законопроект о майнинге криптовалют и их продаже. Контролировать эту деятельность будет правительство по согласованию с Центробанком, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

