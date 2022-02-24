Эксперты назвали маловероятным отключение России от SWIFT
Экономист Андрей Колганов в комментарии для NEWS.ru заявил, что европейцы, скорее всего, не решатся на отключение России от SWIFT, так как им это невыгодно.
По его словам, эта угроза озвучивается с 2014 года, и Иран в своё время отключали от него, но это не помешало ему экономически развиваться.
«Большинство европейских государств категорически выступали против этого по одной простой причине: не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки, а у нас с ними достаточно большой товарооборот», — отметил Колганов.
По поводу снятия наличных денег он пояснил, что если паника разрастётся, народ кинется снимать деньги, вот тогда действительно может сформироваться временная нехватка наличных.
«Но предпосылок для того, чтобы запасаться наличными деньгами, сейчас нет. Собственно говоря, в чём может быть проблема? В том, что у нас в банках заблокируются рублёвые счета? Я думаю, предпосылок для этого нет совсем. Я бы посоветовал не паниковать. Потому что всё плохое, что может произойти, может произойти из-за паники», — объяснил эксперт.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что прогнозируемые санкции из-за военной операции в Донбассе будут стоить россиянам значительного роста инфляции, ситуация может быть хуже, чем в 2014 году.
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