Эксперты назвали маловероятным отключение России от SWIFT

Экономист Андрей Колганов в комментарии для NEWS.ru заявил, что европейцы, скорее всего, не решатся на отключение России от SWIFT, так как им это невыгодно.

По его словам, эта угроза озвучивается с 2014 года, и Иран в своё время отключали от него, но это не помешало ему экономически развиваться.

«Большинство европейских государств категорически выступали против этого по одной простой причине: не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки, а у нас с ними достаточно большой товарооборот», — отметил Колганов.