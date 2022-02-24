Ассоциация банков РФ: Рынок в панике, но надо выждать время

По словам Гарегина Тосуняна, скачки на российском фондовом рынке объясняются исключительно политическими предпосылками. 

В ближайшее время станет понятно, чего ожидать на финансовых рынках с подачи политических событий, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«В связи с происходящими событиями рынок находится в панике, люди совершают непродуманные и неоправданные действия. Это не означает, что можно сейчас давать какие-то прогнозы, надо некоторое время выждать, на каком уровне рынок устаканится. Через довольно короткое время будет ясность – на уровне политики и на уровне экономики. Вспомним классика, экономика – концентрированное выражение политики. Экономических предпосылок к таким скачкам нет», - объяснил он.

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После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.

Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.


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