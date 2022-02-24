Ассоциация банков РФ: Рынок в панике, но надо выждать время

В ближайшее время станет понятно, чего ожидать на финансовых рынках с подачи политических событий, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«В связи с происходящими событиями рынок находится в панике, люди совершают непродуманные и неоправданные действия. Это не означает, что можно сейчас давать какие-то прогнозы, надо некоторое время выждать, на каком уровне рынок устаканится. Через довольно короткое время будет ясность – на уровне политики и на уровне экономики. Вспомним классика, экономика – концентрированное выражение политики. Экономических предпосылок к таким скачкам нет», - объяснил он.