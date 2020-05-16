Отказ от транзитного договора с Польше выгоден «Газпрому»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил преимущества «Газпрома» от разрыва транзитной сделки с Польшей.
Продление договора о транзите газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польше не планируется, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов агентству Reuters.
Прекращение действия договора намечено на 18 мая. Как будут дальше действовать стороны, пока не известно.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что для «Газпрома» отказ от продления договора на транзит топлива через Польшу не является проблемой.
««Газпрому» не обязательно пописывать новый долгосрочный договор для продолжения транзита газа через Польшу. Просто стороны переходят на новую систему взаимодействия. Польша теперь будет разыгрывать лоты на право транзита на аукционе. Более того, один раунд аукциона уже прошел, и «Газпром» приобрел лоты на транзит газа на третий квартал 2020 г. Причем, стоимость прокачки для Газпрома осталась примерно такой же, как и раньше, так как «Газпром» является единственным участником данного аукциона. Поэтому новая система даже удобна для «Газпрома». Он будет покупать столько лотов на прокачку, сколько ему нужно, исходя из текущего уровня потребления газа в Европе», - заявил эксперт.
Напомним, согласно контракту, заключенному еще в 1996 году, Варшава получала до 10 млрд кубометров газа в год. Через Польшу в Германию проходило около 30 млрд кубометров газа. В 2012-ом стоимость газа для Польши была снижена на 10%, однако стороны обсуждали цену топлива, в том числе в суде.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН объяснил заявления представителей Польши о необходимости ареста активов газопровода «Северный поток-2» в том числе с желанием пересмотреть условия транзитного контракта. Действия поляков в рамках энергетической стратегии можно объяснить разве что обидой на то, что «Газпром» в свое время не стал уговаривать Варшаву на расширение существующего газопровода «Ямал-Европа» и после первого же отказа переключился на другие проекты.
«Поляки построили терминал в Свиноуйсце, и этот терминал продемонстрировал свою экономическую несостоятельность. И для внутреннего потребления они это оправдывают тем, что «Газпром» - плохой, и хоть всё что они делают, бессмысленно с точки зрения экономики, но зато страна избавляется от "страшной зависимости от России"», - добавил Фролов.
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