Отказ от транзитного договора с Польше выгоден «Газпрому»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил преимущества «Газпрома» от разрыва транзитной сделки с Польшей.

Продление договора о транзите газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польше не планируется, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов агентству Reuters.

Прекращение действия договора намечено на 18 мая. Как будут дальше действовать стороны, пока не известно.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что для «Газпрома» отказ от продления договора на транзит топлива через Польшу не является проблемой.

««Газпрому» не обязательно пописывать новый долгосрочный договор для продолжения транзита газа через Польшу. Просто стороны переходят на новую систему взаимодействия. Польша теперь будет разыгрывать лоты на право транзита на аукционе. Более того, один раунд аукциона уже прошел, и «Газпром» приобрел лоты на транзит газа на третий квартал 2020 г. Причем, стоимость прокачки для Газпрома осталась примерно такой же, как и раньше, так как «Газпром» является единственным участником данного аукциона. Поэтому новая система даже удобна для «Газпрома». Он будет покупать столько лотов на прокачку, сколько ему нужно, исходя из текущего уровня потребления газа в Европе», - заявил эксперт.