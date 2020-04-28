Польша намерена арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попытается наложить арест на активы «Северного потока – 2». Это может произойти в том случае, если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Как пишут Известия, с таким заявлением выступил замминистра государственных активов Януш Ковальский.
Он подчеркнул, что арбитраж признал, что Польша якобы переплачивала за газ, и теперь «Газпром» должен возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около $1,43 млрд. Однако в российской компании заявили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
При этом, Януш Ковальский настаивает на том, что у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств.
Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком «Северного потока — 2» судно «Академик Черский». По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года, он построен на 93%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Между тем, судно-трубоукладчик «Академик Черский» вновь изменило курс. В минувшее воскресенье СМИ, ссылаясь на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, сообщали, что теперь пунктом его назначения является Находка.
Добавим, судно находится в пути уже 76 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.
Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН признался, что маршрут «Академика Черского» для него, как и для многих, — загадка.
«Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам», - предположил он.
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