Польша намерена арестовать активы «Северного потока — 2»

Варшава попытается наложить арест на активы «Северного потока – 2». Это может произойти в том случае, если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Как пишут Известия, с таким заявлением выступил замминистра государственных активов Януш Ковальский.

Он подчеркнул, что арбитраж признал, что Польша якобы переплачивала за газ, и теперь «Газпром» должен возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около $1,43 млрд. Однако в российской компании заявили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

При этом, Януш Ковальский настаивает на том, что у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств.