Планам Польши арестовать активы «Северного потока-2» предрекли крах

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что заморозки активов «Газпрома» в Европе ранее добивался украинский «Нафтогаз», и никаких серьёзных последствий это не имело.

«"Газпром" подавал встречные иски, старался защитить свои интересы, и пока шли судебные разбирательства, все аресты быстро снимались, и даже те несколько недель, пока арест длился, никак не влияли на процесс строительства по той причине, что эти активы - акции, офисы, столы, стулья, тарелки. Каким образом они могут повлиять на строительство газопровода, мягко скажем, не очень понятно. Для "Газпрома" все эти угрозы были абсолютно пустым звуком, которые абсолютно ни на что не влияли», - отметил эксперт.

По мнению Фролова, решение Варшавы заявить о своих претензиях именно сейчас связан о с намерением усилить переговорную позицию при обсуждении важных вопросов с российской стороной.

«Сейчас поляки хотят пересмотреть условия транзитного контракта, действие которого вот-вот закончится. В мае уже нужно обсуждать новый контракт. Кроме того, поляки реализуют совместно с партнёрами проект Baltic Pipe – газопровод, который пойдёт из Норвегии через Данию в Польшу. Во время строительства этот газопровод пересечёт «Северный поток» и «Северный поток-2». И чтобы пересечь эти два газопровода, нужно получить разрешение. Угадайте, у кого? И, видимо, чтобы обозначить сильную, непримиримую позицию как по транзитному контракту, так и по грядущему строительству Baltic Pipe, они и делают эти заявления. Может быть, это делается и для усиления чьих-то политических позиций внутри самой Польши», - предположил собеседник НСН.

Фролов считает, что действия поляков в рамках энергетической стратегии можно объяснить разве что обидой на то, что «Газпром» в свое время не стал уговаривать Варшаву на расширение существующего газопровода «Ямал-Европа» и после первого же отказа переключился на другие проекты.

«Поляки построили терминал в Свиноуйсце, и этот терминал продемонстрировал свою экономическую несостоятельность. И для внутреннего потребления они это оправдывают тем, что «Газпром» - плохой, и хоть всё что они делают, бессмысленно с точки зрения экономики, но зато страна избавляется от "страшной зависимости от России"», - добавил Фролов.

Украина и Россия отказались от взаимных судебных претензий ради подписания пятилетнего контракта на транзит российского газа. Он был заключён в декабре 2019 года. «Газпром» также выплатил $2,9 миллиарда штрафа по решению Стокгольмского арбитража. После заключения сделки Киев заявил о намерении подать новые иски.

