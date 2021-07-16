«Отдельные скачки»: Песков рассказал о механизме сдерживания цен

Кабинет министров России в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с ценами на продукты питания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российские власти нашли механизмы сдерживания цен, в целом по стране они действуют. Однако скачки в отдельных магазинах не исключены. Так он ответил на вопрос, удалось ли властям разобраться с ценами на морковь после жалобы, которая прозвучала на недавней прямой линии с президентом.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила 6%. По данным Росстата, ускорился рост цен на ряд продуктов.

Экономист заявил о рекордной инфляции в России

С начала года к 12 июля картофель подорожал на 80%, капуста — на 89%, лук — на 35%. Морковь с начала года выросла в цене почти на 152%.

Сегодня Росстат сообщил, что цены на бананы в России побили пятилетний рекорд. Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил в пресс-центре НСН о рекордном непрерывном росте цен в стране. В свою очередь экономист Владислав Жуковский предрек повторение кризиса 2008 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПродуктыПесковЦены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры