«Отдельные скачки»: Песков рассказал о механизме сдерживания цен

Кабинет министров России в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с ценами на продукты питания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российские власти нашли механизмы сдерживания цен, в целом по стране они действуют. Однако скачки в отдельных магазинах не исключены. Так он ответил на вопрос, удалось ли властям разобраться с ценами на морковь после жалобы, которая прозвучала на недавней прямой линии с президентом.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила 6%. По данным Росстата, ускорился рост цен на ряд продуктов.