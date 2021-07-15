Союз потребителей заявил о рекордном непрерывном росте цен в России

Тенденция роста цен в России бьёт рекорды последнего десятилетия, наибольшую тревогу вызывает подорожание продовольствия. Об этом на пресс-конференции НСН заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Если вы откроете официальный сайт Росстата, не признанного иностранным агентом, то на главной странице вы увидите график роста цен, который продолжается уже 16 месяцев. За последние 10 лет ничего подобного не было. Причём, это не просто рост цен, а индекса потребительских цен. Это значит, что каждый месяц процент увеличения цены растёт, получается геометрическая прогрессия. Согласно графику того же Росстата, рост цен на продовольствие повторяет кривую 2013 года. Тогда она вывел на 7,5% подорожания, а сейчас мы уже в июне пошли выше. Поэтому, рост цен в 10% на продовольствие вполне реален».

Ранее Владислав Жуковский в пресс-центре НСН предрёк повторение в России кризиса 2008 года.

