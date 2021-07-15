Экономист заявил о рекордной инфляции в России

Владислав Жуковский заявил, что продовольственная инфляция в России превысила рубеж в 8,7%.-

Инфляция в России в годовом выражении побила рекорд 2015 года, а продовольственная – рекорд 2012 года, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН.

«Мы вынуждены удивляться тому, что в России растут цены, быстрее, чем растут зарплаты и пенсии. Постоянно российские власти почему-то были к этому не готовы. Сейчас все заново повторяется. Инфляция в России на начало июля текущего года в годовом выражении составила больше 6,6% - это рекордная инфляция с 2015 года. Продовольственная инфляция превысила рубеж в 8,7% - это тоже рекордный уровень, по июню такой инфляции не было с 2012 года. Это показывает, как прекрасно выполняется импортозамещение и нацпроекты», - заявил Жуковский.

Союз потребителей призвал ввести продовольственные субсидии

Российская экономика отстраняется от технологических мировых цепочек, что приводит к сокращению предложения и росту цен, заявил ранее ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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