Экономист предрек в России повторение кризиса 2008 года

В стране ожидается кредитный коллапс, сумма кредитов россиян с начала года превысила 2 триллиона рублей, рассказала в пресс-центре НСН Владислав Жуковский. 

Россию ждет волна банкротств, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН

«Экономика с 2008 года вообще не растет, в стагнации находится, уровень жизни упал официально на 13%, реально – на 30,40 и 50%. У нас впереди будет волна банкротств, кредитный коллапс. У нас граждане набрали с начала года 2 триллиона рублей кредитов. Из них половина это наличными, это кредиты не на квартиру, это для того, чтобы свести концы с концами. Мы скатимся в новый кризис к концу года при такой монетарной политике, мы будем в минусе», - отметил Жуковский.

Жуковский призвал правительство уйти в отставку

Российская экономика отстраняется от технологических мировых цепочек, что приводит к сокращению предложения и росту цен, заявил ранее ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:Экономический Кризис
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