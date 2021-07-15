Экономист предрек в России повторение кризиса 2008 года

Россию ждет волна банкротств, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН

«Экономика с 2008 года вообще не растет, в стагнации находится, уровень жизни упал официально на 13%, реально – на 30,40 и 50%. У нас впереди будет волна банкротств, кредитный коллапс. У нас граждане набрали с начала года 2 триллиона рублей кредитов. Из них половина это наличными, это кредиты не на квартиру, это для того, чтобы свести концы с концами. Мы скатимся в новый кризис к концу года при такой монетарной политике, мы будем в минусе», - отметил Жуковский.