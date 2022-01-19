В Приднестровье не верят, что «Газпром» заморозит жителей Молдавии

«Как можно выйти из этой ситуации? Отдать деньги! Тут вариантов только два: либо выполнять контрактные обязательства, либо пересматривать условия контракта. Я так понимаю, что со стороны поставщика никаких предложений по изменению контрактов нет, поэтому тут только один вариант: выполнять обязательства», - сказал политик.

При этом Щерба предположил, что «Газпром» все же не оставит без отопления жителей Молдавии из-за социальной ответственности.

«Я думаю, что все-таки если и будут какие-то ограничительные меры со стороны газоснабжающих организаций, то они все равно будут касаться лишь той части газопотребления, которая относится не к бытовому сектору. Как бы то ни было, с учетом того, что в последнее время, после последних выборов в Молдове изменилась риторика, и некоторый разворот молдавской политики в сторону Запада стал более заметен, в рамках бывших республик Советского союза, в рамках тех взаимоотношений, которые сложились на постсоветском пространстве, я думаю, что социальная ответственность российского бизнеса не позволит людям в период зимы остаться без газа в холодных домах», - выразил надежду Щерба.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну обсудил с российским «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за поставки газа. Он пояснил, что речь идёт об отмене аванса хотя бы за январь, однако «окончательное решение пока не принято».

