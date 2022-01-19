В Приднестровье не верят, что «Газпром» заморозит жителей Молдавии
Однако Кишинёву всё же придётся отдать деньги - других вариантов у властей Молдавии нет, считает политик Алексей Щерба.
Единственным выходом из газового кризиса для Молдавии станет полная оплата выставленных «Газпромом» счетов, заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила на брифинге, что компания «Газпром» может прекратить подачу газа в Молдавию в случае неуплаты за поставки в январе в полном объеме. Она добавила, что в связи с возникшими сложностями правительство введет режим чрезвычайного положения в энергетике.
«Как можно выйти из этой ситуации? Отдать деньги! Тут вариантов только два: либо выполнять контрактные обязательства, либо пересматривать условия контракта. Я так понимаю, что со стороны поставщика никаких предложений по изменению контрактов нет, поэтому тут только один вариант: выполнять обязательства», - сказал политик.
При этом Щерба предположил, что «Газпром» все же не оставит без отопления жителей Молдавии из-за социальной ответственности.
«Я думаю, что все-таки если и будут какие-то ограничительные меры со стороны газоснабжающих организаций, то они все равно будут касаться лишь той части газопотребления, которая относится не к бытовому сектору. Как бы то ни было, с учетом того, что в последнее время, после последних выборов в Молдове изменилась риторика, и некоторый разворот молдавской политики в сторону Запада стал более заметен, в рамках бывших республик Советского союза, в рамках тех взаимоотношений, которые сложились на постсоветском пространстве, я думаю, что социальная ответственность российского бизнеса не позволит людям в период зимы остаться без газа в холодных домах», - выразил надежду Щерба.
Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну обсудил с российским «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за поставки газа. Он пояснил, что речь идёт об отмене аванса хотя бы за январь, однако «окончательное решение пока не принято».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Лавров выразил готовность укреплять отношения с Кот-д'Ивуаром
- Макрон заявил, что Россия приносит Европе много пользы
- Первые подразделения российских военных прибыли в Белоруссию
- Меркель отказалась работать в ООН
- СМИ: главврач «Матросской Тишины» задержан по подозрению в коррупции
- Организаторы «еврейской Нобелевки» отметили создателей «Спутника V»
- Джонсон отменил вакцинные паспорта и обязательные маски
- Актриса из «Петербургских тайн» умерла в 49 лет
- Токаев раскритиковал «безынициативное» поведение экс-министра обороны Казахстана
- Российскому биатлонисту Латыпову продлили карантин перед Олимпиадой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru