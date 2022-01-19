В Приднестровье не верят, что «Газпром» заморозит жителей Молдавии

Однако Кишинёву всё же придётся отдать деньги - других вариантов у властей Молдавии нет, считает политик Алексей Щерба.

Единственным выходом из газового кризиса для Молдавии станет полная оплата выставленных «Газпромом» счетов, заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила на брифинге, что компания «Газпром» может прекратить подачу газа в Молдавию в случае неуплаты за поставки в январе в полном объеме. Она добавила, что в связи с возникшими сложностями правительство введет режим чрезвычайного положения в энергетике.

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«Как можно выйти из этой ситуации? Отдать деньги! Тут вариантов только два: либо выполнять контрактные обязательства, либо пересматривать условия контракта. Я так понимаю, что со стороны поставщика никаких предложений по изменению контрактов нет, поэтому тут только один вариант: выполнять обязательства», - сказал политик.

При этом Щерба предположил, что «Газпром» все же не оставит без отопления жителей Молдавии из-за социальной ответственности.

«Я думаю, что все-таки если и будут какие-то ограничительные меры со стороны газоснабжающих организаций, то они все равно будут касаться лишь той части газопотребления, которая относится не к бытовому сектору. Как бы то ни было, с учетом того, что в последнее время, после последних выборов в Молдове изменилась риторика, и некоторый разворот молдавской политики в сторону Запада стал более заметен, в рамках бывших республик Советского союза, в рамках тех взаимоотношений, которые сложились на постсоветском пространстве, я думаю, что социальная ответственность российского бизнеса не позволит людям в период зимы остаться без газа в холодных домах», - выразил надежду Щерба.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну обсудил с российским «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за поставки газа. Он пояснил, что речь идёт об отмене аванса хотя бы за январь, однако «окончательное решение пока не принято».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПриднестровьеМолдавияРоссийский ГазГазпром
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