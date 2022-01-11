Молдавия обсуждает с «Газпромом» отмену авансов за газ
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что обсуждает с российским «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за поставки газа, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт об отмене аванса хотя бы за январь, однако «окончательное решение пока не принято».
«Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу», — заключил Спыну.
Ранее глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе увеличилась до $647 за 1 тысячу куб. м, сообщает RT.
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