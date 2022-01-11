Молдавия обсуждает с «Газпромом» отмену авансов за газ

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что обсуждает с российским «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за поставки газа, сообщает РИА Новости.

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По его словам, речь идёт об отмене аванса хотя бы за январь, однако «окончательное решение пока не принято».

«Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу», — заключил Спыну.

Ранее глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе увеличилась до $647 за 1 тысячу куб. м, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российский ГазГазпромМолдавия
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