Молдавия обсуждает с «Газпромом» отмену авансов за газ

По его словам, речь идёт об отмене аванса хотя бы за январь, однако «окончательное решение пока не принято».

«Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу», — заключил Спыну.

Ранее глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии в январе увеличилась до $647 за 1 тысячу куб. м, сообщает RT.

