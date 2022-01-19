«Газпром» предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату
Компания «Газпром» может прекратить подачу газа в Молдавию в случае неуплаты за поставки в январе в полном объеме. Об этом сообщила на брифинге премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.
Российский холдинг предупредил молдавскую сторону о возможных ограничениях.
«Вчера "Газпром" направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие "Молдовагаз" о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе», — цитирует премьера ТАСС.
Гаврилица подчеркнула, что в связи с возникшими сложностями правительство введет режим чрезвычайного положения в энергетике.
Согласно договору, Молдавия должна заплатить аванс за поставки топлива до 20 января. Однако накануне председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что «Газпрому» была передана лишь треть суммы, и пообещал «заплатить, но немного позже». Молдавия попросила у российской компании отсрочки или краткосрочного кредита.
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