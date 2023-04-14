Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время
Законодательная инициатива по обязательному разовому налоговому сбору от представителей крупного российского бизнеса в бюджет РФ будет представлена в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития, сообщает «Интерфакс».
В ходе своего выступления, он также рассказал, что министерству удалось сохранить доверие к финансовой системе РФ и стабилизировать курс рубля.
Кроме того, он отметил, что Россия целенаправленно снижает расчеты в долларах и делает ставку на расчеты в рублях и валютах дружественных стран.
Ранее Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Лидеры КНР и Бразилии призвали мир к содействию решению кризиса на Украине
- Президент Литвы наложил вето на закон с разными запретами для граждан РФ и Белоруссии
- В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
- Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ
- Минэкономразвития: зарплаты в России рекордно вырастут в этом году
- Киев ответил на слова Орбана о «несуществующей стране»
- Министр обороны США посетит Швецию и Германию
- Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время
- В Белоруссии проверят все соединения вооруженных сил республики
- «Польша точно исчезнет»: Медведев ответил на слова Моравецкого об ударах Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru