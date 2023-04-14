Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время

В ходе своего выступления, он также рассказал, что министерству удалось сохранить доверие к финансовой системе РФ и стабилизировать курс рубля.

Кроме того, он отметил, что Россия целенаправленно снижает расчеты в долларах и делает ставку на расчеты в рублях и валютах дружественных стран.

Ранее Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

