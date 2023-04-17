«Попахивает чрезвычайщиной»: Экономист об идее разового сбора из сверхприбыли
Чрезвычайные поправки в налоговый кодекс в нынешних условиях дискредитируют российское правительство, рассказал НСН Андрей Бунич.
Идея разового сбора на сверхприбыль выглядит, по меньшей мере, странной, заявил НСН президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич. Он считает, что власти страны в случае принятия подобных поправок лишь дискредитируют себя в глазах представителей бизнеса.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что разовый сбор от сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018-2019 годы. При досрочной уплате - до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года - размер сбора составит 5%. При этом для нефтяных, угольных компаний и производителей СПГ в законопроекте сделаны исключения, отметил источник.
«[Изъятие из инвестиционных планов компаний скажется] существенно. Даже не потому, что это будет большая сумма, а потому, что сам принцип работает на то, чтобы компании осторожнее относились к инвестициям и своей деятельности в целом. Мало ли какие еще идеи подобного рода будут возникать. Я считаю, что основная партия заключается в том, что внедрение подобных методов взимания налогов задним числом подрывает доверие […]. Воздействие на будущее поведение всех участников экономической деятельности, и не только тех, кого это коснется, - вот что главное», - сказал Бунич.
При этом экономист абсолютно уверен в том, что инвестиционная активность компаний в случае принятия поправки сойдет на «нет» в текущем году.
«Общий вред от этой деятельности однозначно перекроет это в разы. Сумма будет несущественна, а изменение поведения хозяйствующих субъектов будет измеряться триллионами. Я могу поспорить, что инвестиционная активность снизится до нуля уже в этом году», - добавил он.
Комментируя «скидку» при досрочной уплате, Бунич назвал «чрезвычайщиной» и «сетевым маркетингом» то, что пытаются внедрить в бизнес-среду российские власти.
«Все это странно. Попахивает какой-то чрезвычайщиной: «нам нужны срочно деньги, поэтому если вы сейчас дадите, то заплатите меньше». Это что-то из области сетевого маркетинга. Быстрее заплатишь – больше получишь. На мой взгляд, это дискредитирует правительство, потому что они показывают, что им срочно нужны деньги, а уж как получить – дело десятое», - заключил собеседник.
Ранее Госдума смягчила наказание за неуплату налогов и других обязательных платежей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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