«Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков
Система страхования, которую создаёт Минсельхоз – крайне неэффективна, рассказал НСН депутат Сергей Лисовский.
Технология подсчета убытков Минсельхоза имеет серьезные недостатки, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. При этом он отметил, что майский убыток получился таким заметным для страны из-за десятилетнего прироста урожая.
Ранее источники в Минсельхозе сообщили, что предварительный ущерб от майских заморозков оценивается в более чем 10 млрд рублей. Подсчёт убытков осложнён тем, что фермеры считают ущерб с упущенной выгодой, а для отчётов нужны прямые затраты. Из наиболее пострадавших регионов выделяют Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и другие области. Уточняется, что в основном пострадали плодовые и ягодные культуры. Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что ведомство планирует ввести режим ЧС федерального значения. При этом режим ЧС введен уже в ряде регионов.
Лисовский объяснил, что майский убыток, конечно, крупный, но беспрецедентным его назвать нельзя.
«Заморозки такие бывали. У нас периодически бывают всякие аномалии. Просто мы за последние 10 лет действительно сильно нарастили производство тех же яблок, плодово-ягодных культур. Соответственно, удар в момент цветения сказался заметно сильнее, чем в былые годы, потому что тогда не было такого объема производства», - рассказал он.
По мнению депутата, аграрии, безусловно, нуждаются в поддержке государства, однако существующая технология подсчета убытков должна быть пересмотрена.
«Технология подсчета есть, но она разная. Есть подсчет Минсельхоза. А есть агростраховщиков, но у них она лукавая, потому что они заинтересованы насчитать как можно меньше. Плюс они требуют много документов, которые не могут предоставить аграрии. У нас упущенная выгода не страхуется. Это действительно американский подход. У нас же только убыток от пересева или от потери тех или иных насаждений. Еще и надо это доказать, сколько кустов у вас было и сколько плодов они приносили. Система страхования, которую создаёт Минсельхоз – крайне неэффективна. В основном на этом зарабатывают агростраховщики», - поделился Лисовский.
При этом Лисовский считает, что существующее руководство ведомства вряд ли сможет изменить ситуацию.
«Именно Оксана Лут продвигала систему страхования последние пять лет, против которой мы выступали. Так что вряд ли она сейчас сможет что-то сделать. Но есть ресурс, который Минсельхоз получает от ввозных пошлин. Почти 180 млрд рублей, из него можно будет покрыть расходы на страхование», - отметил депутат.
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч га, что составляет около 1% от всей площади, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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