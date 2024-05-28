«Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков

«Технология подсчета есть, но она разная. Есть подсчет Минсельхоза. А есть агростраховщиков, но у них она лукавая, потому что они заинтересованы насчитать как можно меньше. Плюс они требуют много документов, которые не могут предоставить аграрии. У нас упущенная выгода не страхуется. Это действительно американский подход. У нас же только убыток от пересева или от потери тех или иных насаждений. Еще и надо это доказать, сколько кустов у вас было и сколько плодов они приносили. Система страхования, которую создаёт Минсельхоз – крайне неэффективна. В основном на этом зарабатывают агростраховщики», - поделился Лисовский.

При этом Лисовский считает, что существующее руководство ведомства вряд ли сможет изменить ситуацию.

«Именно Оксана Лут продвигала систему страхования последние пять лет, против которой мы выступали. Так что вряд ли она сейчас сможет что-то сделать. Но есть ресурс, который Минсельхоз получает от ввозных пошлин. Почти 180 млрд рублей, из него можно будет покрыть расходы на страхование», - отметил депутат.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч га, что составляет около 1% от всей площади, напоминает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

