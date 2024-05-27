Минсельхоз собирается ввести ЧС федерального значения из-за майских заморозков

По словам главы ведомства, Минсельхоз пока не планирует пересматривать прогнозы по урожаю и экспорту зерна.

Лут также заявила, что правительство рассмотрит возможность поставок яблок из-за рубежа.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика.

