Глава Минсельхоза Лут: Цены на клубнику в России скорректируются в июне

В мае клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс». Так, средняя стоимость ягоды по стране с 1 по 22 мая составила 588 рублей. В Москве килограмм клубники стоит 651 рубль. Из-за погодных условий на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а из других регионов поставки ожидают примерно через две недели.

Больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий «Радиоточке НСН».

