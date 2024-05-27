Глава Минсельхоза Лут: Цены на клубнику в России скорректируются в июне

Цены на клубнику в России скорректируются в июне, заявила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях российско-узбекистанских переговоров.

Она напомнила, что основной сезон клубники придется именно на июнь. По ее словам, заморозки не оказали значительного влияния на урожай ягоды в этом году.

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В мае клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс». Так, средняя стоимость ягоды по стране с 1 по 22 мая составила 588 рублей. В Москве килограмм клубники стоит 651 рубль. Из-за погодных условий на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а из других регионов поставки ожидают примерно через две недели.

Больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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