Глава Минсельхоза Лут: Цены на клубнику в России скорректируются в июне
Цены на клубнику в России скорректируются в июне, заявила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях российско-узбекистанских переговоров.
Она напомнила, что основной сезон клубники придется именно на июнь. По ее словам, заморозки не оказали значительного влияния на урожай ягоды в этом году.
В мае клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс». Так, средняя стоимость ягоды по стране с 1 по 22 мая составила 588 рублей. В Москве килограмм клубники стоит 651 рубль. Из-за погодных условий на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а из других регионов поставки ожидают примерно через две недели.
Больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru