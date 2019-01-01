Названы города с самыми высокими доходами

Названы регионы России с самым большим приростом зарплат в стране. Исследование провел сервис размещения объявлений «Авито», сообщает «ФедералПресс». Уточняется, что были проанализированы данные по 23 крупнейшим городам России.

Исследование показало, что средняя зарплата по стране составила 37 тысяч рублей. Как уточняет RT, ПО сравнению с прошлым годом ее уровень увеличился на 6 %.

Как сообщает Ura.ru, наибольший рост эксперты отметили в Барнауле. Здесь месячный заработок людей вырос на 11,6%. На втором месте оказалась Москва с приростом в 10,9%. Тройку лидеров замкнула Тюмень — 10,2%. За ней идут Новосибирск (9,4%) и столица Урала (9,2%).

Ранее Минэкономразвития России решило начать контролировать доходы и расходы россиян. Введение подобного контроля не только нарушает права человека, но и попросту нецелесообразно. Такое мнение в эфире НСН высказал завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН.

