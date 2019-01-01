Экономист: Зарплаты снизились не у 18, а у 80 процентов россиян

В 2018 году 18,3% россиян заметили снижение размера своей заработной платы, говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Исследование проводилось путем опроса 1,6 тысяч работающих россиян. 62,5% из них сообщили, что их доход за год не изменился, а у 19,2% респондентов зарплаты выросли.

В эфире НСН экономист Михаил Делягин предложил иное прочтение результатов опроса трудящихся россиян.

«Если граждане сами отвечали, то значит, речь идет о номинальной заработной плате, то есть без учета инфляции. Поскольку инфляция продолжается, рубль продолжает обесцениваться, стараниями нашего замечательного государства, правительства и Банка России, то реальные заработные платы снизились не только у 18 процентов, которые сообщили о снижении доходов, но и у всех 62 процентов, которые сообщили о том, что у них доходы не изменились. Если номинальная заработная плата осталась прежней, и цены при этом выросли, то реальная заработная плата снизилась. При этом из тех 19%, которые сообщили о повышении заработной платы, у некоторой части зарплата повысилась меньше, чем на уровень инфляции. Соответственно, их реальная заработная плата тоже снизилась. Таким образом, если верить отчету РАНХиГСа, то более чем у 80% россиян снизились реальные зарплаты», — заявил экономист.