Экономист: Зарплаты снизились не у 18, а у 80 процентов россиян
Михаил Делягин в эфире НСН обратил внимание на разницу между номинальным и реальным заработком россиян.
В 2018 году 18,3% россиян заметили снижение размера своей заработной платы, говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Исследование проводилось путем опроса 1,6 тысяч работающих россиян. 62,5% из них сообщили, что их доход за год не изменился, а у 19,2% респондентов зарплаты выросли.
В эфире НСН экономист Михаил Делягин предложил иное прочтение результатов опроса трудящихся россиян.
«Если граждане сами отвечали, то значит, речь идет о номинальной заработной плате, то есть без учета инфляции. Поскольку инфляция продолжается, рубль продолжает обесцениваться, стараниями нашего замечательного государства, правительства и Банка России, то реальные заработные платы снизились не только у 18 процентов, которые сообщили о снижении доходов, но и у всех 62 процентов, которые сообщили о том, что у них доходы не изменились. Если номинальная заработная плата осталась прежней, и цены при этом выросли, то реальная заработная плата снизилась. При этом из тех 19%, которые сообщили о повышении заработной платы, у некоторой части зарплата повысилась меньше, чем на уровень инфляции. Соответственно, их реальная заработная плата тоже снизилась. Таким образом, если верить отчету РАНХиГСа, то более чем у 80% россиян снизились реальные зарплаты», — заявил экономист.
Стоит отметить, что, по данным Росстата, заработок россиян за год вырос на 9,4%. В марте 2019 года средняя зарплата составила 46,3 тысяч рублей, а годом ранее была 42,3 тысячи рублей. Однако при учёте инфляции, официальные данные смотрятся неоднозначно, отметил Михаил Делягин.
«Я думаю, что это очень яркая характеристика качества российской статистики, которая рапортует о росте реальных заработных плат, потому что реальные доходы у нас снижаются, а реальные заработные платы у нас официально растут. Это подтверждает тот тезис, который высказывается людьми, что между ростом реальных заработных плат и падением реальных доходов населения, нет никакого противоречия, потому что зарплаты растут не у населения, а у топ-менеджеров, олигархов и прочих замечательных персонажей», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что в начале апреля социологи выяснили, что около 40 процентов россиян начали больше экономить на еде и непродовольственных товарах. Ранее фиксировалась экономия граждан на лекарствах. Эксперты связывают это с падением реальных доходов населения. В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, и отметил, что руководство государства четко знает, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
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