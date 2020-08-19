Экономист не поверил в результативность субсидирования переобучения безработных

«Сказать, насколько величина средств разумна, сложно, но в принципе это дело полезное и обычно мы при нарастании безработицы такие вещи делаем. Вопрос только в том, что трудно сейчас представить, какие отрасли российской экономики испытывают потребность в дополнительной рабочей силе, под какой спрос на рынке труда мы сейчас можем предложить людей. Ведь пока не понятно, какая структура экономики будет сейчас после кризиса. Поэтому это переобучение, скорее всего, - просто некая формальная программа освоения денег и демонстрации неких усилий. А то, что за этим будет какая-то реально другая судьба людей, пока представить довольно сложно», - считает Липсиц.

При этом экс-министр экономики России Евгений Ясин уточнил НСН, что «люди должны тоже приложить свои усилия», а государство - «создавать условия для восстановления мест работы». Само же выделение средств он назвал неизбежной мерой, которую все-равно «пришлось бы делать».

Ранее Банк России сообщил, что ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие полтора года на фоне восстановления экономики после кризиса. Экономист Михаил Делягин в разговоре с НСН объяснил эту неизбежную тенденцию.

