Экономист объяснил скорый рост числа нелегальных кредиторов

«Вопрос восстановления экономики после кризиса оставим на совести либерального руководства банка России. А что касается роста числа нелегальных кредиторов, то это естественно. По данным российских страховщиков, 72 процента, даже больше, граждан России имеет месячный доход ниже реального прожиточного минимума, ниже 25 тысяч рублей, и при этом довольно много людей состоятельных. Когда у одних денег нет, и непонятно, что делать и на что жить, а у других деньги есть, но непонятно, куда их девать – нелегальные кредиторы неизбежны», – сказал он.

Кроме того, Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что социально-политический дефолт в России уже давно случился.

