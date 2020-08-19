Экономист объяснил скорый рост числа нелегальных кредиторов
Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие полтора года на фоне восстановления экономики после кризиса.
Экономист Михаил Делягин в разговоре с НСН объяснил эту неизбежную тенденцию.
«Вопрос восстановления экономики после кризиса оставим на совести либерального руководства банка России. А что касается роста числа нелегальных кредиторов, то это естественно. По данным российских страховщиков, 72 процента, даже больше, граждан России имеет месячный доход ниже реального прожиточного минимума, ниже 25 тысяч рублей, и при этом довольно много людей состоятельных. Когда у одних денег нет, и непонятно, что делать и на что жить, а у других деньги есть, но непонятно, куда их девать – нелегальные кредиторы неизбежны», – сказал он.
Кроме того, Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что социально-политический дефолт в России уже давно случился.
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