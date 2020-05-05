Освобождение регионов от кредитных выплат назвали недостаточной мерой поддержки
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН призвал федеральный центр продумать более действенные способы поддержки региональных бюджетов.
Российское правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабимина. Таким образом, субъекты полностью освобождаются от погашения долга в текущем году. В 2021-2024 годах они будут выплачивать по 5 процентов задолжности ежегодно, в 2025-2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН не исключил, что такой поддержки регионам в текущей экономической ситуации может быть недостаточно.
«Мне кажется, что это небольшая, но все-таки поддержка, поскольку платежи сдвигаются дальше по времени, и свобода для принятия решений в регионах увеличивается. Так что в какой-то степени это поддержка. Но, с другой точки зрения, надеяться, что только такая поддержка поможет регионам, тоже не приходится. Структура доходов региональных бюджетов такова, что она сильно зависит от НДФЛ граждан и налога на прибыль от предприятий. Оба эти вида налогов довольно сильно зависят от состояния экономики. Соответственно, когда экономика на подъеме, они растут, и, к сожалению, когда экономика чувствует себя тяжело, эти виды налогов сильно падают. Поэтому, скорее всего, в каком-то обозримом будущем федеральному центру придется подумать о каких-то более действенных способах поддержки региональных бюджетов, чем такого рода налоговые кредиты», – говорит он.
Эксперт также напомнил, что не так много регионов пользуются бюджетными кредитами, в сравнении с коммерческими.
«Это происходит в силу того, что в недавнем прошлом регионам было гораздо проще прибегнуть к коммерческим кредитам, чем к отсрочкам платежей. Так ли это будет дальше, на самом деле, довольно большой вопрос. Кто-то из регионов воспользуется, кто-то нет. Скорее всего, практика будет выработана путем проб и ошибок. И аналитически сейчас прогнозировать, как будут вести себя регионы, к сожалению, не представляется возможным», – отмечает специалист.
Ранее экономист Василий Колташов заявил НСН, что выделенных на помощь малому бизнесу правительством 2 млрд рублей не хватит на то, чтобы вытащить из кризисного застоя значимую часть малого бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Вирусолог предрёк ослабление режима самоизоляции
- В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса
- Освобождение регионов от кредитных выплат назвали недостаточной мерой поддержки
- «Оставайтесь дома!»: Главврачи записали видеообращения к москвичам
- Прогнозы по безработице в России сравнили с гаданием на кофейной гуще
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru