Освобождение регионов от кредитных выплат назвали недостаточной мерой поддержки

«Мне кажется, что это небольшая, но все-таки поддержка, поскольку платежи сдвигаются дальше по времени, и свобода для принятия решений в регионах увеличивается. Так что в какой-то степени это поддержка. Но, с другой точки зрения, надеяться, что только такая поддержка поможет регионам, тоже не приходится. Структура доходов региональных бюджетов такова, что она сильно зависит от НДФЛ граждан и налога на прибыль от предприятий. Оба эти вида налогов довольно сильно зависят от состояния экономики. Соответственно, когда экономика на подъеме, они растут, и, к сожалению, когда экономика чувствует себя тяжело, эти виды налогов сильно падают. Поэтому, скорее всего, в каком-то обозримом будущем федеральному центру придется подумать о каких-то более действенных способах поддержки региональных бюджетов, чем такого рода налоговые кредиты», – говорит он.

Эксперт также напомнил, что не так много регионов пользуются бюджетными кредитами, в сравнении с коммерческими.

«Это происходит в силу того, что в недавнем прошлом регионам было гораздо проще прибегнуть к коммерческим кредитам, чем к отсрочкам платежей. Так ли это будет дальше, на самом деле, довольно большой вопрос. Кто-то из регионов воспользуется, кто-то нет. Скорее всего, практика будет выработана путем проб и ошибок. И аналитически сейчас прогнозировать, как будут вести себя регионы, к сожалению, не представляется возможным», – отмечает специалист.

Ранее экономист Василий Колташов заявил НСН, что выделенных на помощь малому бизнесу правительством 2 млрд рублей не хватит на то, чтобы вытащить из кризисного застоя значимую часть малого бизнеса.

