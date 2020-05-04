Экономист заявил, что правительство не спасет малый бизнес

«Выделение 2 млрд рублей на все российские регионы в расчёте на большое количество малых предприятий в каждом регионе, это, конечно, совсем немного. Понятно, что этих денег не хватит на то, чтобы вытащить из кризисного застоя все малые предприятия или даже значительную их часть. Какую-то помощь эти средства окажут, но когда они дойдут до отдельных предприятий, то сумма может оказаться в районе нескольких десятков тысяч рублей. И ожидать, что эти деньги дадут какой-то сильный эффект не приходится, но очевидно, что региональные власти получат дополнительные средства для того, чтобы повлиять немного на ситуацию, оказать поддержку тем, кто реально оказался в очень сложном положении. В принципе, все подобные мероприятия будут относиться к мероприятиям по сдерживанию удара кризиса, то есть это не то, что может вызвать экономическое оживление и рост. Эти деньги будут только смягчать последствия мер карантина и удара по российской экономике новой волны глобального кризиса», - сообщил Василий Колташов.

В то же время председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назвал принятые в РФ меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса достаточными и спрогнозировал необходимость основой помощи компаниям в июне-июле, сообщает РБК.

В свою очередь директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН раскритиковал его заявления, отметив, что помощь бизнесу необходима уже сейчас.

«То о чём говорит Дворкович – происходит прямо сейчас, а он, почему-то переносит это в будущее, он запаздывает на цикл исторического развития, которое сейчас идёт быстро. А то, что он говорит, что бизнес получил достаточную помощь, свидетельствует о том, что всерьёз к нему относиться – себя не уважать», - заявил экономист.

