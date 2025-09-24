Бизнес-аналитик объяснил, почему банки не откажутся от выдачи кредиток
Кредитные карты остаются одним из самых доходных видов розничного кредитования для банков, заявил НСН Илья Иванинский.
В текущей экономической ситуации банки осторожно подходят к одобрению лимитов по кредитным картам, но вряд ли полностью откажутся от этого инструмента, заявил в беседе с НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Илья Иванинский.
Россияне массово жалуются на обнуление лимитов по кредитным картам, сообщают «Известия». По данным издания, банки стремятся снять долговую нагрузку с клиентов, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Центробанка. Также уточняется, что кредитные карты невыгодны банкам в период высоких ставок. Люди все чаще пользуются заемными средствами только в рамках льготного периода. Иванинский же отметил, что банки обеспокоены долговой нагрузкой своих клиентов.
«Исторически кредитные карты были одним из самых доходных видов розничного кредитования. Не секрет, что ставки по ним, если клиент выпадает за льготный период, могут доходить и до 40-50%. Конечно, при одобрении лимита банк вынужден, согласно требованиям Центробанка, учитывать долговую нагрузку клиента. В рамках текущей политики, направленной на снижение перегрева рынка розничного кредитования, Центробанк вводит макропруденциальные надбавки и пользуется другими инструментами регулирования. Потому банки не так вольготно, как прежде могут выставлять ставки по кредитным картам и одобрять лимиты. Однако не ожидал бы, что бизнес кредитных карт будет сворачиваться. Они остаются привлекательным инструментом. Позволяют банку заработать на кредитах, получать комиссионный доход клиента и повышать уровень его транзакционной активности. Это критически важно для любого банка», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, клиент всегда должен внимательно читать договор, который заключает с банком.
«Условия в каждом банке могут различаться. Клиенту стоит внимательно читать договоры, которые он заключает с банком. Если по договору это предусмотрено, банк может изменить условия, например, ввести дополнительные комиссии или изменить стоимость годового обслуживания. Клиент в этой ситуации может как вступить с банком в переговоры, так и сменить банк», - сказал Иванинский.
Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин рассказал «Радиоточке НСН», что в России наблюдается снижение выдачи кредитных карт, поскольку клиенты банков не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности. Кроме того сами кредитные организации более тщательнее проверяют клиентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КТК заявили о повреждении офиса компании в Новороссийске
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск
- Песков: Необходимо ускорить работу по обсуждению раздражителей между РФ и США
- Колобок вместо Хагги Вагги: Волынец потребовала игрушки по отечественным мультикам
- Беспроигрышные ремиксы: В чем секрет популярности диско
- В России признали экстремистской и запретили песню группы «Порнофильмы»
- «Люди в шоке!»: Губернатор Вологодской области «дочудился» до «красной зоны»
- Продажи Lada Aura назвали реакцией на высокую цену и низкое качество
- Бизнес-аналитик объяснил, почему банки не откажутся от выдачи кредиток
- Песков: С каждым днем позиции Киева будут ухудшаться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru