Россияне массово жалуются на обнуление лимитов по кредитным картам, сообщают «Известия». По данным издания, банки стремятся снять долговую нагрузку с клиентов, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Центробанка. Также уточняется, что кредитные карты невыгодны банкам в период высоких ставок. Люди все чаще пользуются заемными средствами только в рамках льготного периода. Иванинский же отметил, что банки обеспокоены долговой нагрузкой своих клиентов.

«Исторически кредитные карты были одним из самых доходных видов розничного кредитования. Не секрет, что ставки по ним, если клиент выпадает за льготный период, могут доходить и до 40-50%. Конечно, при одобрении лимита банк вынужден, согласно требованиям Центробанка, учитывать долговую нагрузку клиента. В рамках текущей политики, направленной на снижение перегрева рынка розничного кредитования, Центробанк вводит макропруденциальные надбавки и пользуется другими инструментами регулирования. Потому банки не так вольготно, как прежде могут выставлять ставки по кредитным картам и одобрять лимиты. Однако не ожидал бы, что бизнес кредитных карт будет сворачиваться. Они остаются привлекательным инструментом. Позволяют банку заработать на кредитах, получать комиссионный доход клиента и повышать уровень его транзакционной активности. Это критически важно для любого банка», - объяснил он.