Вучич утверждает, что Сербия строго контролирует распространение проданных боеприпасов

По его словам, Белград практически не осуществляет поставок такой продукции за рубеж, руководствуясь национальными интересами. «Мы выдавали всего пять или шесть лицензий, причем совершенно очевидно, что эта продукция нужна самим странам для их внутренних нужд или возможных конфликтов. Мы строго отслеживаем все конечные пункты назначения», — указал глава государства.

При этом сербский лидер отметил, что, несмотря на взвешенную позицию, определенные силы продолжают выражать недовольство политикой Белграда. Он подчеркнул, что Сербия остается единственным государством в регионе, не входящим в военный блок НАТО, что определяет ее суверенную внешнеполитическую линию.

Ранее заявил, что власти страны принимают меры для предотвращения поставок сербских боеприпасов на территорию Украины, однако полностью исключить такие случаи не удается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

