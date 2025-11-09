Симоньян объявила о возобновлении съемок «Ч.Т.Д.» через 40 дней после смерти супруга

Журналистка Маргарита Симоньян объявила в Telegram о возобновлении своей авторской программы «Ч.Т.Д.», которая займет эфирное время передачи «Международная пилорама», ранее выходившей под руководством ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна.

Общий тираж романа Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров

«С момента ухода Тиграна прошло 40 дней, и я возвращаю в эфир выпуски своей программы «Ч.Т.Д.», которая будет выходить вместо его «Международной пилорамы», — указала она.

Данное решение символизирует продолжение профессиональной традиции, установленной Кеосаяном, чья программа стала заметным явлением в медиапространстве.

Ранее Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

