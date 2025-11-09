Симоньян объявила о возобновлении съемок «Ч.Т.Д.» через 40 дней после смерти супруга
Журналистка Маргарита Симоньян объявила в Telegram о возобновлении своей авторской программы «Ч.Т.Д.», которая займет эфирное время передачи «Международная пилорама», ранее выходившей под руководством ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна.
«С момента ухода Тиграна прошло 40 дней, и я возвращаю в эфир выпуски своей программы «Ч.Т.Д.», которая будет выходить вместо его «Международной пилорамы», — указала она.
Данное решение символизирует продолжение профессиональной традиции, установленной Кеосаяном, чья программа стала заметным явлением в медиапространстве.
Ранее Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
