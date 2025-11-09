Красная рыба и икра перед Новым годом подорожают на 5-7%
К концу 2025 года в России ожидается рост цен на красную рыбу и икру, сообщает ТАСС.
Согласно прогнозу доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Ильяшенко, стоимость деликатесов к новогодним праздникам увеличится на 5–7%. В абсолютных значениях средняя цена за килограмм лососевых пород рыбы может превысить 1400 рублей, а красной икры — достичь 9900 рублей. При этом темпы подорожания икры будут ниже рекордных показателей 2024 года.
Эксперты отмечают парадоксальную ситуацию: несмотря на значительное увеличение объема вылова лососевых (на 43,7% к октябрю 2025 года), цены продолжают расти. Это объясняется влиянием сезонного спроса, инфляционных процессов и других рыночных факторов.
Практически вся икра на российских прилавках промаркирована, что говорит о ее качестве, цена на такую продукцию не может сильно упасть, сказал в эфире НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Красная рыба и икра перед Новым годом подорожают на 5-7%
- На Украине начальник отдела полиции пытался скрыться после присвоения $400 тысяч
- Захарова считает ограничение ЕС выдачи мультивиз россиянам самоубийством
- Вучич утверждает, что Сербия строго контролирует распространение проданных боеприпасов
- Симоньян объявила о возобновлении съемок «Ч.Т.Д.» через 40 дней после смерти супруга
- Зеленский призвал Запад ввести санкции против энергетики России
- В Петербурге из-за запрета мигрантам могут подорожать поездки в такси
- В Китае готовят к выпуску таблетки для продления жизни до 120 лет
- Установлена личность причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области
- Российские «Кинжалы» остановили все государственные ТЭС Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru