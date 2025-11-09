Красная рыба и икра перед Новым годом подорожают на 5-7%

Согласно прогнозу доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Ильяшенко, стоимость деликатесов к новогодним праздникам увеличится на 5–7%. В абсолютных значениях средняя цена за килограмм лососевых пород рыбы может превысить 1400 рублей, а красной икры — достичь 9900 рублей. При этом темпы подорожания икры будут ниже рекордных показателей 2024 года.

Эксперты отмечают парадоксальную ситуацию: несмотря на значительное увеличение объема вылова лососевых (на 43,7% к октябрю 2025 года), цены продолжают расти. Это объясняется влиянием сезонного спроса, инфляционных процессов и других рыночных факторов.

Практически вся икра на российских прилавках промаркирована, что говорит о ее качестве, цена на такую продукцию не может сильно упасть, сказал в эфире НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

