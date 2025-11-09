Захарова считает ограничение ЕС выдачи мультивиз россиянам самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ заявила, что планы Европейского союза по ограничению выдачи мультивиз российским гражданам, ранее проживавшим в странах ЕС, могут иметь тяжелые экономические последствия для самого блока.
«Принимая во внимание колоссальные расходы ЕС на содержание украинских беженцев, лишение Европы финансово обеспеченных российских туристов я считаю доведением до самоубийства», — указала она.
Дипломат обратила внимание, что российские туристы посещали страны Евросоюза с полным пакетом документов и достаточными финансовыми средствами, гарантировавшими их легальное пребывание. По ее мнению, новые ограничительные меры ударят по экономике европейских стран, и без того несущих значительные расходы в связи с украинским кризисом.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что запрет на выдачу россиянам многократных виз является прямым давлением Евросоюза на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
