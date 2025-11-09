На Украине начальник отдела полиции пытался скрыться после присвоения $400 тысяч

Фигурант был арестован в Ровенской области после нескольких дней розыска. Киевская городская прокуратура заявила, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере более 13 миллионов гривен.

Отдельно отмечается случай коррупции в Хмельницкой области, где командование воинской части организовало схему хищения бюджетных средств через фиктивные закупки хлебобулочных изделий. Участники преступления присвоили 24 тысячи долларов, завышая объемы поставок, которые фактически не осуществлялись. Все фигуранты этого дела также были взяты под стражу.

Ранее стало известно, что на Украине пограничники покидают свои посты и бегут в страны Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

