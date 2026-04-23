Курс доллара обновил минимум с февраля 2023 года

Курс доллара на 23 апреля опустился до минимального уровня с 27 февраля 2023 года, достигнув отметки ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Как отметил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов, в ближайшие месяцы рубль может сохранять относительную устойчивость за счет высоких цен на сырье и притока валютной выручки, отмечает издание «Профиль».

В Госдуме назвали идеальный для экономики курс доллара

Однако к концу года, по его оценке, этот фактор может ослабнуть.

Салихов прогнозирует, что к концу года курс доллара может вырасти до 85-87 рублей. При этом на динамику рынка может повлиять решение Минфина вернуться с мая 2026 года к операциям покупки и продажи иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Вероника Зорина
ТЕГИ:Курс Доллара

Горячие новости

Все новости

партнеры