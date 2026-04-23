Курс доллара обновил минимум с февраля 2023 года

Курс доллара на 23 апреля опустился до минимального уровня с 27 февраля 2023 года, достигнув отметки ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Как отметил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов, в ближайшие месяцы рубль может сохранять относительную устойчивость за счет высоких цен на сырье и притока валютной выручки, отмечает издание «Профиль».