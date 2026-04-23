Курс доллара обновил минимум с февраля 2023 года
Курс доллара на 23 апреля опустился до минимального уровня с 27 февраля 2023 года, достигнув отметки ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Как отметил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов, в ближайшие месяцы рубль может сохранять относительную устойчивость за счет высоких цен на сырье и притока валютной выручки, отмечает издание «Профиль».
Однако к концу года, по его оценке, этот фактор может ослабнуть.
Салихов прогнозирует, что к концу года курс доллара может вырасти до 85-87 рублей. При этом на динамику рынка может повлиять решение Минфина вернуться с мая 2026 года к операциям покупки и продажи иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, передает «Радиоточка НСН».
- Милонов связал рост декретов среди мужчин с экономикой
- Офтальмолог объяснила, почему весной кажется хуже зрение
- Торговые войны и вывод войск: Что грозит «непослушным» союзникам США
- В Госдуме усомнились в схеме возврата кредита ЕС Украине
- Россиянам объяснили, как оформить больничный при нервном срыве
- Продюсеру «Ласкового мая» грозит суд из-за ИИ-версии «Седой ночи»
- Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь
- «Профессионал с большой буквы»: Каким запомнился коллегам Алексей Пиманов
- Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные
- Адвокаты предложили бесплатно защищать Соловьева в споре с Боней