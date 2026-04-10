Убытки вместо прибыли: Экономист раскрыл риски валютных вкладов
Евгений Змиев заявил НСН, что на валютные вклады в России могут вводиться дополнительные ограничения, а курс некоторых валют слишком непредсказуем.
Россиянам сегодня выгоднее хранить деньги в рублях, а валютные вклады могут обернуться большими убытками, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.
Если житель России ищет способ защитить сбережения в условиях колебания курса рубля, то он мог бы использовать замещающие облигации российских эмитентов, которые после февраля 2022 года заменили российские еврооблигации, рассказал финансовый консультант Алексей Родин, передает «Российская газета». Он объяснил, что номинал и купоны по этим инструментам фиксированы в иностранной валюте, в основном в долларах, но все расчеты идут в рублях по курсу. Еще один вариант — вклады в банках в иностранной валюте. Здесь Родин выделил дирхамы и юани. Змиев уверен, что сегодня лучше хранить деньги в рублях.
«Для россиян сейчас лучший выбор – это рубль, дирхамы и юани – это специфичные валюты. Их курс по отношению к доллару и евро ходит по отдельным законам. Экономические противостояние США и Китая тоже давит на курс юаня. А проблемы на Ближнем Востоке давят на курс дирхама. Поэтому вполне вероятно в этих валютах получить убытки вместо прибыли. Такой проблемы все-таки нет у доллара, евро и рублей. У нас действует ограничение на снятие валюты с валютных счетов, которые открыты до марта 2022. Поэтому я бы не стал рекомендовать именно валютные вклады сегодня, мы не знаем, какие ограничения введут завтра. Если это правило распространится на новые счета, невыгодно будет снимать деньги путем перевода средств в рубли», - отметил он.
Экономист назвал два сценария, когда можно обратиться к валюте.
«Есть два варианта выгодного хранения средств в валюте. Первый – это очень долгосрочные сбережения, на несколько лет. Сейчас период крепкого рубля, за которым исторически обычно следует резкая девальвация. Второй вариант учитывает специфику конкретного человека или семьи. Если у вас есть родственники в другой стране или вы часто посещаете зарубежные страны, тогда даже в случае убытка по валютному курсу, эти средства можно будет потратить в другой стране. В остальных случаях выгоднее хранить в рублях. Самая эффективная инвестиция сегодня – это инвестиция в себя, свое здоровье, обучение и отдых», - добавил он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что россияне хранят на банковских вкладах больше 60 трлн рублей, это «большой ресурс».
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
