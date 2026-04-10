Россиянам сегодня выгоднее хранить деньги в рублях, а валютные вклады могут обернуться большими убытками, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.

Если житель России ищет способ защитить сбережения в условиях колебания курса рубля, то он мог бы использовать замещающие облигации российских эмитентов, которые после февраля 2022 года заменили российские еврооблигации, рассказал финансовый консультант Алексей Родин, передает «Российская газета». Он объяснил, что номинал и купоны по этим инструментам фиксированы в иностранной валюте, в основном в долларах, но все расчеты идут в рублях по курсу. Еще один вариант — вклады в банках в иностранной валюте. Здесь Родин выделил дирхамы и юани. Змиев уверен, что сегодня лучше хранить деньги в рублях.