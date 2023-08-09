«Наценка и так высокая»: Рестораны не «задерут» цены на чай и кофе

«Подорожание идет синхронно с курсом и с прогнозами количества какао-бобов. Рестораны могут сильно не поднимать цены, потому что наценка на чай и кофе стандартно достаточно высокая. Это не тот продукт, где при повышении себестоимости надо немедленно задирать цену. При этом на высокой цене на чай и кофе не наживаются, а компенсируют отсутствие наценок на другие товары, как правило. Все зависит от общей политики рынка и от конкретных условий заведения. В данном случае рестораторы будут смотреть друг на друга, чтобы не задирать цены раньше остальных. Никто не торопится первый поднимать цены, потому что он первый получит отток посетителей. Наши рестораны «Мясо&Рыба» до предела поднимать цены не будут, потому что мы не видим в этом смысла», - сказал Миронов.

Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов сообщал, что цены на кофе в России могут вырасти на 15% при подорожании продукта в основных странах-поставщиках. Он отмечал, что цены на кофе напрямую зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи, сообщает «Радиоточка НСН».

