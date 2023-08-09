«Наценка и так высокая»: Рестораны не «задерут» цены на чай и кофе
Наценка на чай и кофе и так достаточно высокая, отметил в эфире НСН Сергей Миронов. Он объяснил, что это не те товары, на которые при повышении себестоимости надо немедленно повышать цену.
Рестораны не будут сильно поднимать цены на чай и кофе из-за роста курса доллара и проблем с урожайностью какао-бобов и чая, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6-9% отпускные цены для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». Как пояснили эксперты, именно эти сегменты рынка особенно зависимы от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля и ряда проблем с урожайностью какао-бобов и чая. Сергей Миронов отметил, что в данном случае рестораны будут ориентироваться друг на друга в вопросе повышения цен.
«Подорожание идет синхронно с курсом и с прогнозами количества какао-бобов. Рестораны могут сильно не поднимать цены, потому что наценка на чай и кофе стандартно достаточно высокая. Это не тот продукт, где при повышении себестоимости надо немедленно задирать цену. При этом на высокой цене на чай и кофе не наживаются, а компенсируют отсутствие наценок на другие товары, как правило. Все зависит от общей политики рынка и от конкретных условий заведения. В данном случае рестораторы будут смотреть друг на друга, чтобы не задирать цены раньше остальных. Никто не торопится первый поднимать цены, потому что он первый получит отток посетителей. Наши рестораны «Мясо&Рыба» до предела поднимать цены не будут, потому что мы не видим в этом смысла», - сказал Миронов.
Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов сообщал, что цены на кофе в России могут вырасти на 15% при подорожании продукта в основных странах-поставщиках. Он отмечал, что цены на кофе напрямую зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи, сообщает «Радиоточка НСН».
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