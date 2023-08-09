«Коммерсантъ»: Производители чая и кофе повысят отпускные цены с сентября

Издание ссылается на письмо компании «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso), в котором предприятие предупредило ретейлеров о повышении цен на 6–9% с 1 сентября. Изменения объясняют высокой волатильностью рубля, из-за чего выросли затраты на импорт сырья.

В компании «Май» назвали ситуацию сложной. Производители чая и кофе наиболее зависимы от импорта, который дорожает в том числе из-за снижения урожайности какао-бобов и чая.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Май» планирует повышать цены на продукцию плавно, чтобы избежать «резкого скачка».

Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов допустил, что цены на кофе в России вырастут на 15% в случае подорожания продукта в основных странах-поставщиках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

