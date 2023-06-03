В Индонезии захотели нарастить поставки кофе в Россию

«России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда. Мы занимаем четвертое место в мире по производству кофе», — отметила замминистра в беседе с РИА Новости.

Однако соглашений с Россией по этому вопросу пока нет, обсуждения ведутся с представителями бизнеса.

Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявлял, что промышленные поставки кофе и ряда других товаров в РФ затруднены в том числе из-за проблем с логистикой.

