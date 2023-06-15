Эксперт: Цены на кофе в России могут вырасти на 15%

Эксперт указал, что цены на кофе напрямую зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи, отмечает телеканал «360». В России рассчитывают, что рост стоимости продукта будет минимальным.

«Мы пытаемся ... создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — подчеркнул Глухов.

По мнению специалиста, местные производители вряд ли будут сильно поднимать цены на кофе, пишет «Свободная пресса». Однако компаниям придется пойти на такие меры, если стоимость сырья вырастет на мировом рынке.

