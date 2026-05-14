Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову
14 мая 202612:50
Юлия Савченко
Срок государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову продлен до июля следующего года. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года... Рябкову Сергею Алексеевичу», - указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Рябкову 65 лет, он занимает пост замглавы МИД с 2008 года.
Ранее Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде, им стал Андрей Мартыненко.
