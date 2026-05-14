Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову

Срок государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову продлен до июля следующего года. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года... Рябкову Сергею Алексеевичу», - указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Рябкову 65 лет, он занимает пост замглавы МИД с 2008 года.

Ранее Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде, им стал Андрей Мартыненко.

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
